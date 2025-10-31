1

Дрю Холидэй об аресте Чонси Биллапса: «Мы были шокированы. Часто разговаривал с ним о жизни»

Дрю Холидэй прокомментировал реакцию «Блэйзерс» на арест Чонси Биллапса.

Главного тренера «Портленда» обвиняют в карточном мошенничестве и раскрытии инсайдерской информации.

«Честно говоря, мы были шокированы.

Чонси сильно мне помог, когда меня обменяли сюда в первый раз. Понял мою точку зрения, интересовался моими желаниями (перед обменом Холидэя в «Бостон»).

Не так много тренеров пойдут на это. Он хорошо понимал меня, потому что тоже играл в НБА.

Мы часто разговаривали в последнее время. Немного о баскетболе, чаще о жизни», – поделился Холидэй.

Защитник, снова оказавшийся в «Блэйзерс» этим летом, сказал, что был рад возможности поиграть под руководством Биллапса, который часто навещал его после переезда, чтобы помочь с адаптацией.

