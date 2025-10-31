  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Лейкерс» могут потерять значительную долю доходов из-за плохого финансового положения дистрибьютора региональных телетрансляций
0

«Лейкерс» могут потерять значительную долю доходов из-за плохого финансового положения дистрибьютора региональных телетрансляций

«Лейкерс» могут лишиться одного из финансовых преимуществ.

Клуб получает в 3 раза больше среднего дохода в лиге от региональных телетрансляций, в основном через кабельное телевидение. Партнер организации, сеть Spectrum SportsNet, платит клубу в среднем 150 миллионов долларов в год за права на показ матчей.

Похожие цифры только у «Никс», которые получали 135 миллионов, но будут заработывать на 28% меньше из-за финансовых проблем их дистрибьютора в дальнейшем.

Компания-владелец Spectrum SportsNet Charter Communications рассматривает возможность продажи своего актива и отказа от трансляций «Лейкерс». Текущее соглашение подписано до 2032 года с возможностью продления до 2037, но его сроки не устраивают партнера, который заплатил порядка 200 миллионов за матчи в этом году.

Кризис на рынке региональных трансляций является одной из причин, вынудивших семью Басс пойти на продажу «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
телевидение
logoЛейкерс
logoНБА
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» начинает сезон на 1-й строчке, «Нью-Йорк» (4) – лидер Востока
29 октября, 07:59
11 главных вопросов о сезоне НБА: MVP Йокича, минуты Дёмина, большие обмены
28 октября, 17:30Трибуна
НБА. 51+11+9 Остина Ривза помогли «Лейкерс» без Луки Дончича обыграть «Сакраменто», 40+14+9 Янниса Адетокумбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом» и другие результаты
27 октября, 04:14
Главные новости
«Надо держаться вместе, жалеть нас не будут». Дэмиан Лиллард провел командное совещание «Блэйзерс»
13 минут назад
Дрю Холидэй об аресте Чонси Биллапса: «Мы были шокированы. Часто разговаривал с ним о жизни»
29 минут назад
Трэй Янг точно пропустит открытие Кубка НБА
57 минут назад
Команды НБА показывают самую высокую среднюю результативность с 1960 года
сегодня, 13:45
«Для этой атаки не нужна звезда, только сильный тренер». «Хит» консультировались с Ноа Ларошем при организации своего нового нападения
сегодня, 13:15
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 12:36
«Лихорадочно пытался понять, что мы будем делать». Док Риверс сам в последний момент узнал, что Яннис Адетокумбо не будет играть против «Уорриорс»
сегодня, 12:21
Виктор Вембаньяма: «Никто из нас не доживет до дня, когда через меня будут забивать больше данков, чем я блокирую»
сегодня, 11:47
Стив Керр: «Грегг Попович определенно был пионером в отношении распределения нагрузки»
сегодня, 11:26
Брэдли Бил готов вернуться на паркет в матче с «Новым Орлеаном»
сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
41 минуту назад
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
49 минут назад
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 12:37
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 12:37
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 12:37
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
сегодня, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
сегодня, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото
Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
сегодня, 07:37Видео