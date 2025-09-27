Коби Уайт: «Помню, как меня звали вступить в банду. Баскетбол спас мне жизнь»

Защитник «Чикаго» мог стать преступником, если бы не играл в баскетбол.

«Я всегда говорю, что баскетбол спас мне жизнь. Я помню, что ребята, с которыми я тусовался, когда мне было около 13-14 лет, начали вступать в банды и все такое.

И я всегда благодарю свою маму, отца, брата и сестру, потому что они воспитали меня правильно. Я помню, как меня звали вступить в банду. Но я знал, прежде всего, что мой отец... прошу прощения за выражение... просто надерет мне задницу, если я когда-нибудь сделаю что-то подобное.

Но я также знал, что если у меня будут проблемы, я не смогу играть в игру, которую люблю... Если бы я принял другое решение, моя жизнь могла сложиться совершенно иначе. Я принял мгновенное решение, и это было правильное решение, которое, можно сказать, спасло меня от пути, по которому пошли многие мои сверстники, друзья и приятели, с которыми я рос», – сказал Уайт .

В прошлом сезоне 25-летний защитник выдал лучший в карьере процент попаданий с игры (45,3%), набирая в среднем 20,4 очка (также лучший показатель за карьеру).