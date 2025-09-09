2

Вогель, Триано и Хэнди вошли в тренерский штаб «Мэверикс»

«Даллас» официально представил новый тренерский штаб Джейсона Кидда.

Известный специалист Фрэнк Вогель, который в 2020 году привел «Лейкерс» к чемпионству НБА, станет первым помощником главного тренера техасцев. Примечательно, что в победном для «озерников» сезоне Кидд ассистировал Вогелю.

В прошлом сезоне Вогель работал консультантом «Мэвс».

Другими новыми ассистентами тренера в команде Кидда стали Попай Джонс, Джей Триано, Фил Хэнди, Майк Пенберти, Дрю Антроп и Джордан Сирс.

Кроме того, Эрик Хьюз, Джош Брогхамер и Кит Веней продолжат работу в штабе «Далласа».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Далласа»
