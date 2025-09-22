Джеремайя Робинсон-Эрл присоединится к «Далласу»

«Мэверикс» подпишут Робинсон-Эрла.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Даллас » близок к подписанию соглашения с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом (24 года, 206 см) для участия в тренировочном лагере.

Отмечается, что к Робинсон-Эрлу проявляли интерес команды из-за границы, но баскетболист предпочел попытаться пробиться в основной состав «Мэвс», который на данный момент заполнен.

Форвард был выбран под 32-м номером на драфте-2021 и провел в НБА 4 года, выступая за «Оклахому» и «Новый Орлеан».

В прошлом сезоне Робинсон-Эрл принял участие в 66 матчах «Пеликанс», набирая в среднем 6,3 очка и 4,8 подбора.