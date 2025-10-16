8 очков за игру, 12 минут на площадке и 44 матча с очками: ожидания букмекеров от Дёмина в дебютном сезоне НБА
Букмекеры поделились ожиданиями от игры Егора Дёмина в дебютном сезоне НБА.
«Бруклин» выбрал Дёмина на драфте под восьмым пиком. Это самый высокий пик в истории российского баскетбола – ранее раньше всех на драфтах НБА выбрали форварда Ярослава Королева, который ушел 12-м в «Клипперс» в 2005 году.
Ожидается, что Дёмин наберет очки в 44 матчах, будет проводить на площадке в среднем по 12 минут и набирать по 8 очков за игру. Также от россиянина ждут в среднем по 3 передачи и 2 потери за игру.
На 20+ очков Дёмина в одной игре НБА до конца года БЕТСИТИ дает коэффициент 3.40, на дабл-дабл – 5.80.
Новый сезон НБА стартует во вторник, 21 октября.
Дабл-дабл, 20+ очков в игре и топ-10 фаворитов на новичка года – чего ждут от Дёмина в НБА?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
