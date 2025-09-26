Серджо Скариоло о возвращении в «Реал»: «Клуб поразительно изменился под руководством Флорентино Переса»

Серджо Скариоло рассказал о первых впечатлениях в «Реале».

64-летний специалист во второй раз в карьере возглавил клуб из Мадрида. В первый раз Скариоло пришел в команду в 1999 году (до 2002).

«Очень сильные эмоции. Клуб поразительно изменился с того времени под руководством Флорентино Переса. Над ним поработали профессионалы во всех областях, во всех департаментах, включая баскетбольный отдел.

Клуб всегда стремится к идеалу, в изменчивой обстановке неопределенности подготовка к важным грядущим годам приобретает особое значение.

Я со многим сталкивался за годы в профессии. Мой опыт в целом позитивен, но были и сложности. Это все дает возможность учиться, набираться знаний и умений, распознавать возникающие ситуации за счет уже пережитых. Я повзрослел как человек и профессионал.

У нас много новых игроков, навыки которых позитивно отразятся на команде. Но у которых не так много опыта на высоком уровне. Даже в НБА, с их высоким уровнем, нет опыта настолько требовательного и интенсивного полного сезона, как в Евролиге, где все стремятся забраться повыше.

Нужна будет стадия адаптации, нахождения общего знаменателя, не только ментально, но и физически. Много травм. Мы не будем спешить с восстановлением, все должны выйти на пик формы, буду подводить всех к ключевым стадиям сезона», – поделился Скариоло.