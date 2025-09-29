  • Спортс
Джейсон Тейтум: «Я травмирован, но, по иронии, все остальное мое тело стало сильнее, чем когда-либо»

Форвард «Бостона» отметил плюсы долгого восстановления.

«Один из положительных моментов, который я для себя обнаружил за это время, заключается в том, что у меня было 19 недель на то, чтобы восстановить и укрепить правую икроножную мышцу, сделать ее такой же сильной, как левая, или даже сильнее, но также и серьезно поработать над всем телом. Я провел 19 недель, не нагружая ноги бегом или игрой в баскетбол.

Я действительно проводил в тренажерном зале по шесть дней в неделю, работая над мышцами кора, над ногами – квадрицепсами, задней поверхностью бедра и всем остальным. Я травмирован, но, по иронии, все остальное мое тело стало сильнее, чем когда-либо. Так что я допускаю такой сценарий, при котором я возвращаюсь и говорю: «Знаешь, мое тело, наверное, не чувствовало себя так хорошо с тех пор, как мне было лет 19», – заявил звездный баскетболист.

С момента разрыва ахилла прошло всего 4,5 месяца, но Тейтум уже приступил к занятиям на баскетбольной площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал USA TODAY Sports
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
травмы
logoБостон
