  • Анонимный скаут НБА: «Сейчас не 2017 и не 2019 год. Если Уэстбрук или Симмонс останутся без контрактов, это уже не катастрофа»
3

Анонимный скаут НБА: «Сейчас не 2017 и не 2019 год. Если Уэстбрук или Симмонс останутся без контрактов, это уже не катастрофа»

Расселл Уэстбрук и Бен Симмонс все еще не могут найти себе новые команды.

«Мне нравятся оба игрока, и я думаю, что они могли бы нам помочь. Но, честно говоря, сейчас они претендуют только на минимальные контракты. Их возможности сильно ограничены.

Понимаете, сейчас не 2017 и не 2019 год. Если Уэстбрук или Симмонс останутся без контрактов, это уже не катастрофа. Молодых игроков с похожими качествами можно найти дешевле.

Ничего личного. Все стареют. А у Симмонса есть серьезные недостатки, которые никогда не исчезнут», – передает слова анонимного скаута НБА Hoops Wire.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2860 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Hoops Wire
logoБен Симмонс
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
