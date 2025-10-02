0

Туомас Иисало о защите «Мемфиса»: «Игра с нами должна ощущаться, как поход к стоматологу»

Тренер «Гриззлис» хочет, чтобы его команда доставляла соперникам дискомфорт.

«Игра с нами должна ощущаться, как поход к стоматологу. Это должен быть неприятный опыт», – заявил главный тренер «Мемфиса», описывая свою философию игры в защите.

Любимым показателем финского специалиста является защитный рейтинг – он стремится, чтобы эта цифра была как можно ниже.

С 2010 года «Гриззлис» четыре раза входили в топ-5 лиги по этому показателю, и именно в эти сезоны команда также преодолевала отметку в 50 побед за сезон.

