Джа Морэнт стал первым клиентом новой консультационной фирмы своих родственников

Джа Морэнт выбрал деловых представителей.

Бывший глава службы безопасности «Мемфиса » Кевин Хелмс организовал консультационную фирму ILOC («Внутренняя точка контроля»). Ее сотрудниками стали дядя разыгрывающего «Гриззлис» Фил Морэнт и мать Джейми.

Защитник стал первым клиентом новой организации.

Ни один из сотрудников не имеет агентского сертификата, фирма не будет заниматься контрактными переговорами с клубами и собирается исключительно представлять деловые интересы баскетболиста и его публичные обязательства.

Ранее Морэнт уволил Майка Миллера, с которым проработал всего год, и решил сам заниматься обсуждением нового контракта.