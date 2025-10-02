3

Джа Морэнт стал первым клиентом новой консультационной фирмы своих родственников

Джа Морэнт выбрал деловых представителей.

Бывший глава службы безопасности «Мемфиса» Кевин Хелмс организовал консультационную фирму ILOC («Внутренняя точка контроля»). Ее сотрудниками стали дядя разыгрывающего «Гриззлис» Фил Морэнт и мать Джейми.

Защитник стал первым клиентом новой организации.

Ни один из сотрудников не имеет агентского сертификата, фирма не будет заниматься контрактными переговорами с клубами и собирается исключительно представлять деловые интересы баскетболиста и его публичные обязательства.

Ранее Морэнт уволил Майка Миллера, с которым проработал всего год, и решил сам заниматься обсуждением нового контракта.

