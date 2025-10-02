Джа Морэнт стал первым клиентом новой консультационной фирмы своих родственников
Джа Морэнт выбрал деловых представителей.
Бывший глава службы безопасности «Мемфиса» Кевин Хелмс организовал консультационную фирму ILOC («Внутренняя точка контроля»). Ее сотрудниками стали дядя разыгрывающего «Гриззлис» Фил Морэнт и мать Джейми.
Защитник стал первым клиентом новой организации.
Ни один из сотрудников не имеет агентского сертификата, фирма не будет заниматься контрактными переговорами с клубами и собирается исключительно представлять деловые интересы баскетболиста и его публичные обязательства.
Ранее Морэнт уволил Майка Миллера, с которым проработал всего год, и решил сам заниматься обсуждением нового контракта.
Кто лучший американский игрок в НБА?1097 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости