Нерленсом Ноэлом интересуются «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Виртус»

Нерленс Ноэл может сыграть в Евролиге.

По сведениям инсайдера Маттео Андреани, несколько топ-клубов Европы запросили информацию об 31-летнем американском центровом. Среди них «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби Тель-Авив» и «Виртус».

Ноэл был выбран 6-м на драфте-2013 и отыграл 9 сезонов в НБА. Последним матчем в лиге для игрока стала встреча с «Денвером» в марте 2023 года в составе «Бруклина».

