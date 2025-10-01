Нерленсом Ноэлом интересуются «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Виртус»
Нерленс Ноэл может сыграть в Евролиге.
По сведениям инсайдера Маттео Андреани, несколько топ-клубов Европы запросили информацию об 31-летнем американском центровом. Среди них «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби Тель-Авив» и «Виртус».
Ноэл был выбран 6-м на драфте-2013 и отыграл 9 сезонов в НБА. Последним матчем в лиге для игрока стала встреча с «Денвером» в марте 2023 года в составе «Бруклина».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости