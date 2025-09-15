Марио Чалмерс: «Определенно хочу стать тренером. Думаю, хорошо читаю игру»
Марио Чалмерс признался, что видит себя в тренерской роли.
«Это то, чем определенно я хочу заниматься. Я выигрывал на каждом уровне, так что немного понимаю, что нужно для побед.
Недавно сказал «Коучу Спо» [Эрику Споэльстре], что в плане игровых корректировок я довольно неплох. Думаю, могу многое привнести в тренерский штаб», – заявил двухкратный чемпион НБА в интерьвю Брэндону Робинсону.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Heat Diehards в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости