Марио Чалмерс: «Определенно хочу стать тренером. Думаю, хорошо читаю игру»

Марио Чалмерс признался, что видит себя в тренерской роли.

«Это то, чем определенно я хочу заниматься. Я выигрывал на каждом уровне, так что немного понимаю, что нужно для побед.

Недавно сказал «Коучу Спо» [Эрику Споэльстре ], что в плане игровых корректировок я довольно неплох. Думаю, могу многое привнести в тренерский штаб», – заявил двухкратный чемпион НБА в интерьвю Брэндону Робинсону.