Бадди Хилд забросил 276 трехочковых за 18 минут в процессе тренировки

Бадди Хилд установил рекорд зала.

Известный тренер Крис Брикли рассказал, что защитник «Голден Стэйт» забросил 276 трехочковых за 18 минут в процессе тренировки. Упражнение подразумевает 9 минут бросков в движении и 9 минут – с места с получения.

Хилд обновил рекорд зала, который последние 6 лет принадлежал Джеймсу Хардену.