Бадди Хилд забросил 276 трехочковых за 18 минут в процессе тренировки
Бадди Хилд установил рекорд зала.
Известный тренер Крис Брикли рассказал, что защитник «Голден Стэйт» забросил 276 трехочковых за 18 минут в процессе тренировки. Упражнение подразумевает 9 минут бросков в движении и 9 минут – с места с получения.
Хилд обновил рекорд зала, который последние 6 лет принадлежал Джеймсу Хардену.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Curry Flurry
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости