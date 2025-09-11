Видео
2

Бадди Хилд забросил 276 трехочковых за 18 минут в процессе тренировки

Бадди Хилд установил рекорд зала.

Известный тренер Крис Брикли рассказал, что защитник «Голден Стэйт» забросил 276 трехочковых за 18 минут в процессе тренировки. Упражнение подразумевает 9 минут бросков в движении и 9 минут – с места с получения.

Хилд обновил рекорд зала, который последние 6 лет принадлежал Джеймсу Хардену.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Curry Flurry
logoДжеймс Харден
Крис Брикли
logoБаскетбол - видео
logoГолден Стэйт
logoБадди Хилд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Клемен Препелич раскритиковал судей ЧЕ: «Некоторые действующие лица должны подтянуться до уровня игроков. А пока что много разочарования»
7 минут назад
Лука Дончич о судействе в 1/4 финала: «Лучше ничего об этом не говорить... Четвертый фол я получил уже в начале третьей четверти»
436 минут назадФото
«Чикаго» попытается обменять Энджел Риз. Многие клубы женской НБА проявляют интерес
46 минут назад
Женская НБА. «Коннектикут» проиграл «Атланте»
сегодня, 04:00
Адам Сильвер: «История с Каваем была новостью для меня, но мы начали расследование»
6вчера, 21:15
Грег Оден назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории: «К моменту, когда он завершит карьеру, не останется никаких аргументов против»
11вчера, 20:49
Турция – Греция, Финляндия – Германия. Стали известны все пары 1/2 финала Евробаскета
24вчера, 20:37
Евробаскет-2025. 1/4 финала. 39 очков Дончича не спасли Словению от поражения Германии, Грузия уступила Финляндии
400вчера, 20:12
После травмы Кейтлин Кларк цены на билеты женской НБА рухнули на 30%
7вчера, 19:57
Александр Джикич: «Сербы и грузины отлично подходят друг другу по темпераменту»
1вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Сакраменто» отчислил защитника Теренса Дэвиса
3 минуты назад
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
16 минут назад
«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом
24 минуты назад
«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
вчера, 20:24
Миикка Мууринен собирается продолжить карьеру в NCAA
2вчера, 17:54
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
вчера, 16:07
Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
6вчера, 15:22Фото
Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
3вчера, 14:39
Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»
вчера, 13:32
Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»
вчера, 11:38