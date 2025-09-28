0

Суперкубок Италии. Финал. «Милан» обыграл «Брешию» и стал победителем турнира

Сегодня в Милане состоялся финальный матч Суперкубка Италии.

«Милан» с первых минут взял игру под контроль и уверенно обыграл «Брешию» со счетом 90-76.

Суперкубок Италии

Болонья

Финал

Милан – Брешия – 90:76 (28:24, 19:20, 22:11, 21:21)

МИЛАН: Нибо (18), Эллис (12), Ледэй (11), Риччи (11).

БРЕШИЯ: Барнелл (14), Массинбург (14), Иванович (12), Делла (10).

Суперкубок Италии
