Суперкубок Италии. Финал. «Милан» обыграл «Брешию» и стал победителем турнира
Сегодня в Милане состоялся финальный матч Суперкубка Италии.
«Милан» с первых минут взял игру под контроль и уверенно обыграл «Брешию» со счетом 90-76.
Болонья
Финал
Милан – Брешия – 90:76 (28:24, 19:20, 22:11, 21:21)
МИЛАН: Нибо (18), Эллис (12), Ледэй (11), Риччи (11).
БРЕШИЯ: Барнелл (14), Массинбург (14), Иванович (12), Делла (10).
