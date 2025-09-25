Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. ЦСКА встретится с «Зенитом», «Црвена Звезда» и «Дубай» разыграют 3-е место
Сегодня в Белграде пройдут заключительные матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.
ЦСКА встретится с «Зенитом». «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой» в матче за 3-е место.
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Белград
Финал
Зенит – ЦСКА
25 сентября. 21.00
За 3-е место
Дубай – Црвена Звезда
25 сентября. 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
