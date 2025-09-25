Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. ЦСКА встретится с «Зенитом», «Црвена Звезда» и «Дубай» разыграют 3-е место

Сегодня в Белграде пройдут заключительные матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

ЦСКА встретится с «Зенитом». «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой» в матче за 3-е место.

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Белград

Финал

Зенит – ЦСКА

25 сентября . 21.00

За 3-е место

Дубай – Црвена Звезда

25 сентября. 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.