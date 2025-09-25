Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. ЦСКА встретится с «Зенитом», «Црвена Звезда» и «Дубай» разыграют 3-е место

  • Спортс
1

Сегодня в Белграде пройдут заключительные матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

ЦСКА встретится с «Зенитом». «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой» в матче за 3-е место.

Суперкубок Единой лиги ВТБ 

Белград

Финал

Зенит – ЦСКА

25 сентября. 21.00

За 3-е место

Дубай – Црвена Звезда

25 сентября. 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Суперкубок Единой лиги ВТБ
logoЗенит
logoДубай
результаты
logoЦСКА
logoЦрвена Звезда
