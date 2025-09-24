Эйжа Уилсон набрала 25 очков, 9 подборов и 5 перехватов и помогла «Лас-Вегасу» сравнять счет в серии с «Индианой»

«Эйсес» взяли второй домашний матч полуфинала.

Команду повела за собой звездная центровая Эйжа Уилсон.

На ее счету 25 очков, 9 подборов, 5 перехватов и 2 блок-шота. Уилсон реализовала 10 из 18 бросков с игры, 1 из 1 трехочкового и 4 из 4 штрафных.

Форвард Налисса Смит добавила 18 очков и 7 подборов.

Со стороны «Индианы» самой результативной была защитник Одисси Симс, в ее активе 18 очков и 7 передач.

«Лас-Вегас» одержал уверенную победу со счетом 90:68.