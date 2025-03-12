20-летний разыгрывающий «Барселоны» Хуан Нуньес перенес операцию на колене и выбыл на 6 месяцев

Хуан Нуньес завершил выступление в сезоне.

20-летний разыгрывающий «Барселоны» перенес операцию на колене из-за разрыва мениска. Нуньес будет восстанавливаться около 6 месяцев.

Защитник набирал 5 очков, 2,5 подбора и 3,4 передачи в среднем в этом сезоне Евролиги.