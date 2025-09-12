Билалю Кулибали потребовалась операция на большом пальце правой руки после Евробаскета
Билаль Кулибали получил травму на Евробаскете.
21-летний форвард «Вашингтона» и сборной Франции повредил связки большого пальца правой руки на европейском турнире. Баскетболисту потребовалась операция, и он, скорее всего, пропустит начало сезона НБА.
Кулибали отыграл все 6 матчей сборной на Евробаскете-2025, на его счету 6,3 очка и 4,3 подбора за 18,8 минуты в среднем.
Франция неожиданно уступила Грузии в 1/8 плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Wizards PR
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости