Билалю Кулибали потребовалась операция на большом пальце правой руки после Евробаскета

Билаль Кулибали получил травму на Евробаскете.

21-летний форвард «Вашингтона» и сборной Франции повредил связки большого пальца правой руки на европейском турнире. Баскетболисту потребовалась операция, и он, скорее всего, пропустит начало сезона НБА.

Кулибали отыграл все 6 матчей сборной на Евробаскете-2025, на его счету 6,3 очка и 4,3 подбора за 18,8 минуты в среднем.

Франция неожиданно уступила Грузии в 1/8 плей-офф.