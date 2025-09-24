Китайский форвард Цзэн Фанбо пройдет просмотр в «Бруклине»

Цзэн Фанбо присоединился к «Нетс».

22-летний китайский форвард (211 см) подписал контракт Exhibit 10 и попробует получить место на двустороннем контракте в тренировочном лагере.

Баскетболист готовился к НБА в команде лиги развития «Игнайт», а после этого выступал в чемпионате Китая, набирая 14,7 очка, 6,1 подбора, 1,8 передачи и 1,6 блок-шота в среднем.