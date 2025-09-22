0

Кайл Хайнс назначен помощником генменеджера фарм-клуба «Бруклина» в G-лиге

Бывший игрок ЦСКА занял должность в «Лонг-Айленд Нетс».

Фарм-клуб «Бруклина» в Лиге развития объявил о назначении Кайла Хайнса помощником генерального менеджера.

39-летний Хайнс присоединился к организации «Нетс» перед началом сезона-2024/25 в роли ассистента по развитию игроков основной команды «Бруклина». 

Карьера Хайнса как игрока в основном прошла в Европе. Он провел 14 сезонов в Евролиге, сыграв в сумме 425 матчей. Его карьера включает в себя четыре чемпионских титула: два с «Олимпиакосом» (2012, 2013) и два с ЦСКА (2016, 2019).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
