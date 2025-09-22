1

Трехкратный чемпион НБА Патрик Маккоу может продолжить карьеру в Европу

Экс-игрок «Уорриорз» и «Рэпторс» рассматривает вариант с переездом за океан.

По информации Backdoor Podcast, Патрик Маккоу получил несколько предложений от европейских клубов, преимущественно из Германии и Греции, и всерьез рассматривает эти варианты.

Маккоу завоевал два титула с «Голден Стэйт» (2017,2018) и еще один с «Торонто» (2019), однако в последнее время не может закрепиться в НБА и в основном играет в G-лиге.

Главная мотивация возможного перехода – финансовая составляющая: в Европе игрок с его опытом и чемпионским резюме сможет заработать значительно больше, чем в фарм-лиге НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Backdoor Podcast
logoПатрик Маккоу
logoНБА
G-лига
logoЕвролига
