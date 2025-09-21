Джейлен Брансон назвал первое попадание на Матч всех звезд лучшим моментом в «Никс»
Джейлен Брансон поделился любимым воспоминанием в «Нью-Йорке».
Разыгрывающий провел 3 сезона в «Никс» после перехода из «Далласа», но не сразу определился с лучшим моментом за время в клубе.
В итоге Брансон выбрал 1 февраля 2024 года, когда он узнал о первом попадании на Матч всех звезд и набрал 40 очков на домашней арене против «Пэйсерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети New York Basketball
