Джейлен Брансон назвал первое попадание на Матч всех звезд лучшим моментом в «Никс»

Джейлен Брансон поделился любимым воспоминанием в «Нью-Йорке».

Разыгрывающий провел 3 сезона в «Никс» после перехода из «Далласа», но не сразу определился с лучшим моментом за время в клубе.

В итоге Брансон выбрал 1 февраля 2024 года, когда он узнал о первом попадании на Матч всех звезд и набрал 40 очков на домашней арене против «Пэйсерс».