Руководитель клуба НБА об Уиггинсе и «Лейкерс»: «Вы правда думаете, что Райли хочет помочь Джеймсу?»
«Я был бы потрясен, если бы Пэт совершил этот обмен. Вы правда думаете, что Пэт хочет помочь Леброну Джеймсу? Он до сих пор зол на то, что Леброн ушел из «Майами». Я не думаю, что это произойдет», – заявил представитель одного из клубов.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в приобретении форварда «Хит» Эндрю Уиггинса, но «Майами» запросил в потенциальной сделке пик первого раунда, что быстро свернуло переговоры.
Уиггинсу 30 лет, в следующем сезоне он должен заработать 28,2 миллиона долларов, а на сезон-2026/27 у него есть опция игрока на 30,2 миллиона долларов.
Первый номер драфта-2014 разделил прошлый сезон между «Голден Стэйт» и «Майами», в среднем набирая 18 очков, 4,5 подбора и 2,6 передачи при проценте попаданий с игры 44,8% и 37,4% с трехочковой дистанции.