  • Руководитель клуба НБА об Уиггинсе и «Лейкерс»: «Вы правда думаете, что Райли хочет помочь Джеймсу?»
0

Руководитель клуба НБА об Уиггинсе и «Лейкерс»: «Вы правда думаете, что Райли хочет помочь Джеймсу?»

Анонимный чиновник считает, что переход Уиггинса в «Лос-Анджелес» маловероятен.

«Я был бы потрясен, если бы Пэт совершил этот обмен. Вы правда думаете, что Пэт хочет помочь Леброну Джеймсу? Он до сих пор зол на то, что Леброн ушел из «Майами». Я не думаю, что это произойдет», – заявил представитель одного из клубов.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в приобретении форварда «Хит» Эндрю Уиггинса, но «Майами» запросил в потенциальной сделке пик первого раунда, что быстро свернуло переговоры.

Уиггинсу 30 лет, в следующем сезоне он должен заработать 28,2 миллиона долларов, а на сезон-2026/27 у него есть опция игрока на 30,2 миллиона долларов.

Первый номер драфта-2014 разделил прошлый сезон между «Голден Стэйт» и «Майами», в среднем набирая 18 очков, 4,5 подбора и 2,6 передачи при проценте попаданий с игры 44,8% и 37,4% с трехочковой дистанции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Wire
