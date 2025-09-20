0

Майкл Бизли: «Не был готов к такому в «Майами». Пэт Райли относился ко мне как к сыну»

Майкл Бизли снова вспомнил ранние года в «Хит».

«Я не был готов к Пэту Райли. Не в плохом смысле. Он относился ко мне как к сыну. В том плане, что мне было неловко, иногда я не хотел с ним говорить. Но он заставлял меня приходить в его офис каждую неделю, слушал я его или нет.

Сейчас живу по тем правилам, которые он мне прививал. Но тогда мне было всего 19, и мне дали слишком много денег», – признался Бизли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
