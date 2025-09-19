Д’Анджело Расселл: «Я родом из трущоб, из того места, где обманывают, воруют и убивают. Быть хорошим там – не вариант»

Д’Анджело Расселл рассказал о сложном периоде жизни и о том, как это сказывается.

«Не устану повторять: я родом из трущоб, из того места, где обманывают, воруют и убивают. Быть хорошим там – не вариант. Но вот сейчас я нахожусь среди всех этих чистых и добропорядочных людей и думаю: «Какого черта вы такие хорошие и милые?»

Найти 100 баксов и не положить их в карман? Что? Если я найду 100 баксов сейчас, то пойду и оставлю их в холле. Но рос я на другом. Я не был таким. Моя реакция: «Что? 100 баксов?»

Но происходит личностный рост. В какой-то момент ты перестаешь чувствовать, что притворяешься. Например, если ты думаешь, что хочешь быть хорошим, и делаешь это, значит, ты такой и есть. Это не притворство», – сказал 29-летний игрок «Далласа».