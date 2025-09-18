«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна

Ножел Истерн присоединился к «Тимбервулвз».

Защитник (26 лет, 196 см) не был выбран на драфте-2021 НБА . Баскетболист поиграл в Мексике, после чего приехал в G-лигу, где выступал в последние 2 года.

На его счету 13,4 очка, 5,6 подбора, 2,8 передачи и 1,5 перехвата в среднем в прошедшем чемпионате лиги развития.

Истерн, скорее всего, получил контракт Exhibit 10.