Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
Форвард «Миннесоты» стала автором редкого достижения.
Сегодня «Линкс» обыграли «Валькирис» в последнем матче регулярного сезона – 72:58.
Лидеру «Миннесоты» Нафисе Коллиер удалось закончить «регулярку» с линейкой 50-40-90: 53% с игры, 40,3% из-за дуги и 91% с линии штрафных.
До нее подобное удавалось лишь Елене Делле Донне в 2019 году, которая тогда была признана MVP.
Коллиер приняла участие в 33 из 44 матчей «Линкс», набирая в среднем 22,9 очка, 7,3 подбора и 3,6 передачи.
«Миннесота», ставшая победителем «регулярки», в первом раунде плей-офф встретится с «Голден Стэйт».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости