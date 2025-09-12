Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90

Форвард «Миннесоты» стала автором редкого достижения.

Сегодня «Линкс» обыграли «Валькирис» в последнем матче регулярного сезона – 72:58.

Лидеру «Миннесоты » Нафисе Коллиер удалось закончить «регулярку» с линейкой 50-40-90: 53% с игры, 40,3% из-за дуги и 91% с линии штрафных.

До нее подобное удавалось лишь Елене Делле Донне в 2019 году, которая тогда была признана MVP.

Коллиер приняла участие в 33 из 44 матчей «Линкс», набирая в среднем 22,9 очка, 7,3 подбора и 3,6 передачи.

«Миннесота», ставшая победителем «регулярки», в первом раунде плей-офф встретится с «Голден Стэйт».