  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
0

Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90

Форвард «Миннесоты» стала автором редкого достижения.

Сегодня «Линкс» обыграли «Валькирис» в последнем матче регулярного сезона – 72:58.

Лидеру «Миннесоты» Нафисе Коллиер удалось закончить «регулярку» с линейкой 50-40-90: 53% с игры, 40,3% из-за дуги и 91% с линии штрафных.

До нее подобное удавалось лишь Елене Делле Донне в 2019 году, которая тогда была признана MVP.

Коллиер приняла участие в 33 из 44 матчей «Линкс», набирая в среднем 22,9 очка, 7,3 подбора и 3,6 передачи.

«Миннесота», ставшая победителем «регулярки», в первом раунде плей-офф встретится с «Голден Стэйт».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
Елена Делле Донне
Миннесота жен
logoНафиса Коллиер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео
«Чикаго» попытается обменять Энджел Риз. Многие клубы женской НБА проявляют интерес
4вчера, 04:16
После травмы Кейтлин Кларк цены на билеты женской НБА рухнули на 30%
1010 сентября, 19:57
Главные новости
Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко
648 минут назад
Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после
14сегодня, 10:35
Зак Лоу о новом правиле: «Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам легко отделаться»
1сегодня, 09:38
Змаго Сагадин: «35 минут Словения была лучше Германии»
3сегодня, 09:11
Стефен Карри о данке в прошлом сезоне: «Он выжал из меня все до последней капли»
4сегодня, 08:27
Име Удока: «Кевин Дюрэнт хочет встроиться в коллектив так, чтобы люди не уходили из-за него в тень»
7сегодня, 08:04
Марк Кьюбан: «Сильвер – один из тех, кто вступается за болельщиков, в то время как многие владельцы команд этого не делают»
сегодня, 07:45
Коби Уайт будет добиваться контракта с зарплатой более 30 миллионов долларов
6сегодня, 07:29
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия встретится с Финляндией, Греция сыграет с Турцией
2сегодня, 07:09
Процент дальних попаданий Николы Йокича в прошлом сезоне с учетом нового правила вырос бы до 44,4%
15сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео
Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении
сегодня, 10:50
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
сегодня, 08:51Видео
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2вчера, 15:53
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
1вчера, 15:20
Инсайдер Барри Джексон: «Кевин Дюрант остается в поле зрения «Хит»
вчера, 15:02
«Анадолу Эфес» близок к подписанию Кая Джонса
вчера, 14:39
Осайи Осифо присоединился к тренировочному лагерю «Сперс»
вчера, 11:30