Кевин Дюрэнт об участии в Олимпиаде-2028: «Если все еще буду собой. Пока мне нравится ходить в зал, это уже что-то»

Кевин Дюрэнт не исключает возвращения в сборную.

4-кратный победитель олимпийского баскетбольного турнира может выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

«Если все еще останусь собой. Мне не нужна ветеранская подачка в виде возможности посидеть на скамейке запасных и получить 5-е золото.

Посмотрим, мне все еще нравится каждый день ходить в зал, это уже что-то», – рассказал звездный форвард.