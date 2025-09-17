Трей Джемисон согласовал двусторонний контракт с «Нью-Йорком»

«Никс» нашли усиление для передней линии.

25-летний центровой Трей Джемисон (208 см) подпишет двусторонний контракт после устроенного клубом просмотра .

«Большой» провел 2 сезона в НБА, в прошлом чемпионате он сыграл в 38 матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 2,8 подбора при 55,4% реализации бросков с игры за «Новый Орлеан» и «Лейкерс».