  • 50 очков от Скайлар Диггинс и Ннеки Огвумике на двоих позволили «Сиэтлу» прервать серию из 17 побед «Лас-Вегаса»
50 очков от Скайлар Диггинс и Ннеки Огвумике на двоих позволили «Сиэтлу» прервать серию из 17 побед «Лас-Вегаса»

«Сторм» сравняли счет в первом раунде плей-офф.

Команда из Сиэтла победила «Лас-Вегас» (86:83) и прервала серию соперниц из 17 побед подряд.

Ключевыми игроками матча стали разыгрывающая Скайлар Диггинс и форвард Ннека Огвумике.

На счету Диггинс 26 очков, 7 передач и 2 перехвата. Баскетболистка реализовала 10 из 20 бросков с игры и 4 из 6 из-за дуги.

Огвумике оформила дабл-дабл, набрав 24 очка, 10 подборов и 3 передачи при 4 точных из 5 трехочковых.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНнека Огвумике
logoБаскетбол - видео
Лас-Вегас жен
logoСкайлар Диггинс-Смит
logoСиэтл жен
logoженская НБА
