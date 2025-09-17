50 очков от Скайлар Диггинс и Ннеки Огвумике на двоих позволили «Сиэтлу» прервать серию из 17 побед «Лас-Вегаса»
«Сторм» сравняли счет в первом раунде плей-офф.
Команда из Сиэтла победила «Лас-Вегас» (86:83) и прервала серию соперниц из 17 побед подряд.
Ключевыми игроками матча стали разыгрывающая Скайлар Диггинс и форвард Ннека Огвумике.
На счету Диггинс 26 очков, 7 передач и 2 перехвата. Баскетболистка реализовала 10 из 20 бросков с игры и 4 из 6 из-за дуги.
Огвумике оформила дабл-дабл, набрав 24 очка, 10 подборов и 3 передачи при 4 точных из 5 трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
