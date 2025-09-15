Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
Тренер сборной Турции нацелен на победы после «серебра» Евробаскета.
«Серебряная медаль после стольких лет, конечно, большое достижение. Турецкая нация должна гордиться этими ребятами. Однако я глубоко опечален.
История всегда помнит только чемпионов, а мы остановились в шаге от цели. Прошу прощения у всех турецких граждан, которые верили в нас и с нетерпением ждали трофея.
Я искренне верю, что эти игроки, вернувшие турецкий баскетбол на вершину Европы, скоро принесут этот кубок обратно в нашу страну», – заявил Эргин Атаман.
Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
