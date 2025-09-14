0

Марио Чалмерс не включил Стефа Карри в свою пятерку лучших разыгрывающих за всю историю НБА

Марио Чалмерс назвал свою пятерку своих лучших разыгрывающих защитников.

«Меня уже как-то чуть не убили, когда я это сказал, но я большой фанат Кайри, поэтому он определенно будет в этом списке.

Мой топ-5 будет таким: Мэджик Джонсон, Крис Пол, Джон Стоктон. Как я уже сказал, я большой фанат Кайри Ирвинга. Ну и Джейсон Кидд, потому что он был настоящим разыгрывающим», – заявил двухкратный чемпион НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
logoДжон Стоктон
logoКайри Ирвинг
logoМэджик Джонсон
logoМарио Чалмерс
logoДжейсон Кидд
logoКрис Пол
logoСтефен Карри
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории
3сегодня, 11:55
Кобе выше Карри, Шэй выше Луки, Джордан – 26-й. Итоги голосования за 25 лучших игроков НБА XXI века
3932 сентября, 15:30
Патрик Беверли: «Крис Пол лучше как разыгрывающий, чем Джон Стоктон»
530 августа, 17:14
Главные новости
30 очков Янниса Адетокумбо помогли Греции победить Финляндию в матче за «бронзу» Евробаскета-2025
48 минут назад
Евробаскет-2025. За 3-е место. Греция обыграла Финляндию
54сегодня, 16:13
Алексей Швед о финале Евробаскета: «Буду поддерживать Германию»
сегодня, 15:42
Алан Ибрагимагич о финале Евробаскета: «Мы в предвкушении и хотим победить»
сегодня, 14:40
Йоханнес Тиманн о тренерах сборной Германии: «Они оба – невероятные»
сегодня, 14:25
Име Удока: «Стартовый состав «Рокетс» пока не окончательный»
6сегодня, 13:28
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
22сегодня, 12:20
Доминик Уилкинс: «Хотел бы, чтобы молодые ребята перестали использовать нас в качестве груши для битья»
12сегодня, 11:29
Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
1сегодня, 08:36
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
15сегодня, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» играет с «Голден Стэйт», «Индиана» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
10 минут назад
Виктор Вембаньяма лично учувствует в отборе в «фанатский сектор» «Сан-Антонио»
1сегодня, 16:11
Лаури Маркканен и сборная Финляндии пощечинами разогреваются перед матчем за 3-е место
1сегодня, 15:26Видео
Федерация футбола Турции перенесла начало двух матчей Суперлиги, чтобы не пересекаться с финалом Евробаскета-2025
сегодня, 14:58
Небойша Чович: «Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом на Евробаскете, но это спорт»
сегодня, 14:07
Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»
сегодня, 13:42
Джейсон Тейтум: «Я был поклонником Джабари Паркера со времен его учебы в школе»
1сегодня, 12:19
Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории
3сегодня, 11:55
Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес
сегодня, 11:00Видео
Чарли Розен, бывший тренер, писатель и близкий друг Фила Джексона, скончался в возрасте 84 лет
сегодня, 10:40