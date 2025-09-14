Марио Чалмерс не включил Стефа Карри в свою пятерку лучших разыгрывающих за всю историю НБА
Марио Чалмерс назвал свою пятерку своих лучших разыгрывающих защитников.
«Меня уже как-то чуть не убили, когда я это сказал, но я большой фанат Кайри, поэтому он определенно будет в этом списке.
Мой топ-5 будет таким: Мэджик Джонсон, Крис Пол, Джон Стоктон. Как я уже сказал, я большой фанат Кайри Ирвинга. Ну и Джейсон Кидд, потому что он был настоящим разыгрывающим», – заявил двухкратный чемпион НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
