Марио Чалмерс не включил Стефа Карри в свою пятерку лучших разыгрывающих за всю историю НБА

Марио Чалмерс назвал свою пятерку своих лучших разыгрывающих защитников.

«Меня уже как-то чуть не убили, когда я это сказал, но я большой фанат Кайри, поэтому он определенно будет в этом списке.

Мой топ-5 будет таким: Мэджик Джонсон , Крис Пол , Джон Стоктон . Как я уже сказал, я большой фанат Кайри Ирвинга . Ну и Джейсон Кидд, потому что он был настоящим разыгрывающим», – заявил двухкратный чемпион НБА .