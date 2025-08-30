5

Патрик Беверли: «Крис Пол лучше как разыгрывающий, чем Джон Стоктон»

Экс-игрок НБА объяснил, почему ставит Криса Пола выше легендарного Стоктона.

«Да, Джон Стоктон – лидер всех времен по передачам и перехватам. Но я сейчас часто смотрю игры на YouTube и скажу вот что: его статистика немного приукрашена.

Они засчитывали Стоктону передачи, после которых игрок еще чуть ли не по всей площадке проходил на дриблинге. Засчитывали передачи с отскоком от соперника.

Конечно, его игра в пик-н-ролле была элитной, но я выберу Криса Пола. Он держал свой уровень во времена Кобе, Леброна, Стефа Карри и все еще продолжает играть», – поделился мнением Беверли.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Pat Bev Pod
