Лаури Маркканен и сборная Финляндии пощечинами разогреваются перед матчем за 3-е место
Финские баскетболисты нашли необычный способ настроиться на игру.
Перед матчем за за «бронзу» Евробаскета-2025 сборная Финляндии и Лаури Маркканен устроили необычную разогревающую разминку – игроки хлопали друг друга по лицу, чтобы «разбудить» энергию и воодушевиться на игру.
