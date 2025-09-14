0

Джейсон Тейтум: «Я был поклонником Джабари Паркера со времен его учебы в школе»

Тейтум обожал смотреть за Паркером, когда рос.

«Когда я учился в старшей школе и внимательно следил за Дьюком, Джабари, с точки зрения игрока, был тем самым прототипом, причиной, по которой я пришел в Дьюк. Я был его большим поклонником со времен его учебы в школе. Я пристально следил за тем, какой колледж он выберет. Я внимательно следил за его игрой на первом курсе. Форвард ростом 203-206 см, который умеет делать все понемногу. Я часто говорю людям: «Джабари – это очень, очень большая причина того, почему я пошел в Дьюк», – сказал Тейтум.

Джабари Паркер провел восемь сезонов в НБА, а с 2023 года выступает в Европе. Его первым клубом по эту сторону океана была «Барселона», в следующем сезоне он будет представлять «Партизан».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Duke Basketball
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
logoДжабари Паркер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс о прошедшем сезоне «Селтикс»: «Они слились сами, никакой связи с «Никс» и их талантами»
2вчера, 20:05
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
111 сентября, 15:20
Махинации Эйнджа, человек-паук, белокурая бестия и черный Кириленко. Драфт НБА-2017
5810 сентября, 05:20Трибуна
Главные новости
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
727 минут назад
Евробаскет-2025. За 3-е место. Финляндия встретится с Грецией
728 минут назад
Доминик Уилкинс: «Хотел бы, чтобы молодые ребята перестали использовать нас в качестве груши для битья»
4сегодня, 11:29
Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
1сегодня, 08:36
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
11сегодня, 07:34
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
2сегодня, 06:32
Руководство Aspiration было против сделки с Каваем Ленардом, гендиректор провел ее без одобрения остальных
2сегодня, 06:14
Пол Джордж: «У Дончича есть шанс стать самым великим иностранным игроком»
23сегодня, 05:32
Дирк Новицки тепло поприветствовал Купера Флэгга при встрече
сегодня, 04:54Видео
Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
сегодня, 04:38
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи
27 минут назад
Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории
52 минуты назад
Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес
сегодня, 11:00Видео
Чарли Розен, бывший тренер, писатель и близкий друг Фила Джексона, скончался в возрасте 84 лет
сегодня, 10:40
Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»
сегодня, 09:37
Год Шемгод об уходе из «Далласа»: «После обмена Дончича начались тревожные времена»
сегодня, 08:08
Джейсон Кидд посетил свой первый матч «Эвертона» после присоединения к группе владельцев
сегодня, 07:07Фото
Джарен Джексон-младший сыграл один на один с 6-летней дочерью Джа Морэнта
1сегодня, 05:11Видео
Зак Харрис стал генменеджером фарм-клуба «Голден Стэйт»
вчера, 19:30
42 очка Пойтресса и Димитриевича на двоих принесли «Зениту» победу над «Уралмашем» (92:80) в товарищеском матче в Белграде
вчера, 16:16