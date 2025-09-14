Джейсон Тейтум: «Я был поклонником Джабари Паркера со времен его учебы в школе»

Тейтум обожал смотреть за Паркером, когда рос.

«Когда я учился в старшей школе и внимательно следил за Дьюком, Джабари, с точки зрения игрока, был тем самым прототипом, причиной, по которой я пришел в Дьюк. Я был его большим поклонником со времен его учебы в школе. Я пристально следил за тем, какой колледж он выберет. Я внимательно следил за его игрой на первом курсе. Форвард ростом 203-206 см, который умеет делать все понемногу. Я часто говорю людям: «Джабари – это очень, очень большая причина того, почему я пошел в Дьюк», – сказал Тейтум .

Джабари Паркер провел восемь сезонов в НБА , а с 2023 года выступает в Европе. Его первым клубом по эту сторону океана была «Барселона», в следующем сезоне он будет представлять «Партизан».