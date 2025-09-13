Книга Стефа Карри «Shot Ready» вошла в Топ-10 бестселлеров на Amazon

Стеф Карри добился очередного успеха.

Книга игрока «Shot Ready» возглавила спортивную категорию на Amazon и попадала в Топ-10 бестселлеров (сейчас 14-я).

«Хотел поделиться чем-то реальным. Не только с точки зрения спорта, но и жизни. Показать лучшие и худшие моменты, испытания и уроки от других людей.

Это сочетание размышлений о прошлом и мотивации для дальнейшего движения в попытке взять все от игры», – рассказал Карри .

В книге более 400 страниц и 100 фотографий, связанных со звездой «Голден Стэйт », включая закулисные.