Книга Стефа Карри «Shot Ready» вошла в Топ-10 бестселлеров на Amazon

Стеф Карри добился очередного успеха.

Книга игрока «Shot Ready» возглавила спортивную категорию на Amazon и попадала в Топ-10 бестселлеров (сейчас 14-я).

«Хотел поделиться чем-то реальным. Не только с точки зрения спорта, но и жизни. Показать лучшие и худшие моменты, испытания и уроки от других людей.

Это сочетание размышлений о прошлом и мотивации для дальнейшего движения в попытке взять все от игры», – рассказал Карри.

В книге более 400 страниц и 100 фотографий, связанных со звездой «Голден Стэйт», включая закулисные.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНБА
светская хроника
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
