Книга Стефа Карри «Shot Ready» вошла в Топ-10 бестселлеров на Amazon
Стеф Карри добился очередного успеха.
Книга игрока «Shot Ready» возглавила спортивную категорию на Amazon и попадала в Топ-10 бестселлеров (сейчас 14-я).
«Хотел поделиться чем-то реальным. Не только с точки зрения спорта, но и жизни. Показать лучшие и худшие моменты, испытания и уроки от других людей.
Это сочетание размышлений о прошлом и мотивации для дальнейшего движения в попытке взять все от игры», – рассказал Карри.
В книге более 400 страниц и 100 фотографий, связанных со звездой «Голден Стэйт», включая закулисные.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости