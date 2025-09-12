Германия встретится с Турцией в финале Евробаскета-2025
Определились финалисты Евробаскета.
В матче за золотые медали встретятся две непобежденные на турнире команды – Германия и Турция.
Германия в последний раз выступала в финале Евробаскета в 2005 году, Турция – в 2001. Обе сборные проиграли в тех матчах.
Решающая игра пройдет в воскресенье, 14 сентября, в 21:00 по московскому времени.
До этого, в 17:00, Греция и Финляндия определят обладателя бронзовых медалей.
