Зак Лоу о новом правиле: «Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам легко отделаться»

Эксперт раскритиковал нововведение в правилах лиги.

«Мне это не нравится, абсолютно не нравится. Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам, которые боятся бросать сверхдальние под сирену из-за ухудшения своей статистики на 0,0001%, легко отделаться.

Мне нравилось разоблачать таких игроков и возвеличивать тех, кто как Карри, Йокич, Джей Ар Смит и Притчард хотят побеждать, даже если есть всего 2% шанса на попадание таким броском.

Бууууууу, НБА . Бууууууу, трусливые игроки», – заключил Лоу.

Ранее ESPN сообщил, что с сезона-2025/26 неудачные дальние броски под сирену (обозначаемые в статистике термином «heave») будут записываться как промах команды, а не отдельного игрока. Таким образом, эти броски больше не будут влиять на процент попадания баскетболистов.