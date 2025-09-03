Зак Лоу встал на защиту чемпионства Леброна с «Лейкерс»: «Если бы любая другая суперзвезда выиграл тот титул, все этой ерунды не было бы»

Известный аналитик считает, что титул «Лейкерс» незаслуженно принижают.

Зак Лоу высказался в защиту чемпионства «Лейкерс », завоеванного в «пузыре» в 2020 году. По его мнению, титул ЛеБрона Джеймса и команды незаслуженно подвергается сомнениям из-за предвзятого отношения к самому игроку и франшизе.

«Если бы любая другая команда и любая другая суперзвезда выиграли тот титул, не было бы всей этой ерунды. Все команды были в одинаковых обстоятельствах: одинаковые отели, одинаковые условия перемещений, одинаковые вызовы. Победила лишь одна команда. И все же мы продолжаем слышать критику.

Я считаю этот титул абсолютно легитимным. Да, он неординарный, и это даже круто. Но это настоящий титул. Хватит принижать его», – заявил Лоу в своем подкасте.