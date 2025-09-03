  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зак Лоу встал на защиту чемпионства Леброна с «Лейкерс»: «Если бы любая другая суперзвезда выиграл тот титул, все этой ерунды не было бы»
19

Зак Лоу встал на защиту чемпионства Леброна с «Лейкерс»: «Если бы любая другая суперзвезда выиграл тот титул, все этой ерунды не было бы»

Известный аналитик считает, что титул «Лейкерс» незаслуженно принижают.

Зак Лоу высказался в защиту чемпионства «Лейкерс», завоеванного в «пузыре» в 2020 году. По его мнению, титул ЛеБрона Джеймса и команды незаслуженно подвергается сомнениям из-за предвзятого отношения к самому игроку и франшизе.

«Если бы любая другая команда и любая другая суперзвезда выиграли тот титул, не было бы всей этой ерунды. Все команды были в одинаковых обстоятельствах: одинаковые отели, одинаковые условия перемещений, одинаковые вызовы. Победила лишь одна команда. И все же мы продолжаем слышать критику.

Я считаю этот титул абсолютно легитимным. Да, он неординарный, и это даже круто. Но это настоящий титул. Хватит принижать его», – заявил Лоу в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Zach Lowe Show
logoЛеброн Джеймс
Зак Лоу
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
12вчера, 07:59
«Вечный король». Леброн Джеймс предстал в рекламе Nike с короной на голове
131 сентября, 15:59Видео
Маркифф Моррис: «Леброн Джеймс сможет играть до 46 лет, если захочет»
1126 августа, 16:53
Главные новости
Пабло Торре намекнул на скрытые детали перехода Джейлена Брансона в «Нью-Йорк»
2 минуты назад
Евробаскет-2025. Израиль играет со Словенией, Испания встретится с Грецией и другие матчи
2730 минут назадLive
Сборная Боснии и Герцоговины впервые с 1993 года преодолела групповой этап Евробаскета
37 минут назад
Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»
56 минут назад
Паоло Банкеро о Десмонде Бэйне и Тайусе Джонсе: «Нам нужен их опыт»
1сегодня, 14:04
Дуэйн Уэйд прокомментировал слова Марка Кьюбана о финале НБА 2006 года: «Мы вас обыграли. Перестань нести эту чушь»
4сегодня, 13:41
Кэм Томас принял квалификационное предложение «Бруклина» на 6 миллионов на сезон-2025/26
31сегодня, 11:59
Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»
8сегодня, 11:46
Из-за сверхдальнего попадания Дончича Алену Омичу пришлось делать 50 отжиманий
2сегодня, 11:14Видео
Небойша Чович: «Аврамович и Вукчевич будут в порядке»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
сегодня, 11:09
Гиорги Шермадини решил завершить игру за сборную Грузии в квалификации ЧМ-2027 на Тенерифе, где он выступает на клубном уровне
сегодня, 10:45
Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»
2сегодня, 09:45
«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
сегодня, 08:19
Малик Бизли ожидает разрешения ситуации со своим будущим в Детройте
сегодня, 07:59
Марк Кьюбан: «Балмер не мог быть настолько тупым»
11вчера, 20:59
«Перт» отказался от подписания Патрика Беверли
вчера, 20:53
НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда
6вчера, 20:34
«Пеликанс» подписали Гаррисона Брукса и Джейлена Макдэниэлса
1вчера, 18:45
Бывший игрок «Клипперс» и «Автодора» Торнвелл арестован по обвинению в домашнем насилии
1вчера, 16:29