Ричард Джефферсон о новом правиле НБА: «Это трусливо!»

Ричард Джефферсон раскритиковал нововведение НБА.

«Это трусливо! Мы не будем засчитывать это в процент попаданий… если только ты не забьешь.

Вы хотите получить позитив без потенциального негатива. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ В 2025», – написал Джефферсон в соцсети X.

НБА введет новое правило с сезона 2025/26: неудачные дальние броски под сирену больше не считаются промахом игрока