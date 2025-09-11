Ричард Джефферсон о новом правиле НБА: «Это трусливо!»
Ричард Джефферсон раскритиковал нововведение НБА.
«Это трусливо! Мы не будем засчитывать это в процент попаданий… если только ты не забьешь.
Вы хотите получить позитив без потенциального негатива. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ В 2025», – написал Джефферсон в соцсети X.
НБА введет новое правило с сезона 2025/26: неудачные дальние броски под сирену больше не считаются промахом игрока
Источник: аккаунт Ричарда Джефферсона в соцсети X
