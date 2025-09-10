НБА введет новое правило с сезона 2025/26: неудачные дальние броски под сирену больше не считаются промахом игрока

Дальние броски в конце четверти больше не будут портить статистику игрокам в НБА.

Анонимные источники ESPN сообщают, что с сезона-2025/26 неудачные дальние броски под сирену (обозначаемые в статистике термином «heave») будут записываться как промах команды, а не отдельного игрока. Таким образом, эти броски больше не будут влиять на процент попадания баскетболистов.

НБА уже тестировала это нововведение в Летней лиге в июле, а комитет по правилам игры поддержал корректировку. Теперь можно ожидать еще больше дальних бросков от игроков в этом сезоне, что и было мотивацией для изменения.