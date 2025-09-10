НБА введет новое правило с сезона 2025/26: неудачные дальние броски под сирену больше не считаются промахом игрока
Дальние броски в конце четверти больше не будут портить статистику игрокам в НБА.
Анонимные источники ESPN сообщают, что с сезона-2025/26 неудачные дальние броски под сирену (обозначаемые в статистике термином «heave») будут записываться как промах команды, а не отдельного игрока. Таким образом, эти броски больше не будут влиять на процент попадания баскетболистов.
НБА уже тестировала это нововведение в Летней лиге в июле, а комитет по правилам игры поддержал корректировку. Теперь можно ожидать еще больше дальних бросков от игроков в этом сезоне, что и было мотивацией для изменения.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости