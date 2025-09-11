Видео
1

Вембаньяма мощно поставил сверху через болельщика во время игры 1 на 1

Виктор Вембаньяма показал класс во время игры с любителем 1 на 1.

Лидер «Сан-Антонио» сперва заблокировал, а затем мощно поставил сверху через болельщика. Дуэль происходила в рамках открытой тренировки с участием баскетболистов техасской команды.

Француз ранее вернулся в строй после обнаружения тромба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Сан-Антонио»
logoБаскетбол - видео
logoСан-Антонио
logoНБА
болельщики
logoВиктор Вембаньяма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма был замечен в ночном клубе в Токио
86 июля, 13:33Видео
Виктор Вембаньяма показал футбольные навыки, забив в девятку со штрафного
330 июня, 14:18Видео
Дэвид Робинсон, Тим Данкан и Виктор Вембаньяма поздравили Стефона Касла с наградой «Лучший новичок»
530 апреля, 21:02Видео
Виктор Вембаньяма сыграл в футбол с детьми в Коста-Рике
824 апреля, 15:10Видео
Главные новости
Тим Бонтемпс: «У НБА нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс»
33 минуты назад
«Шарлотт» проведет «Ставочный вечер» во время матча с «Майами» Розира. Тогда же экс-игрок «Хорнетс» отпразднует день рождения
246 минут назад
Адам Сильвер: «Понимаю, что хотелось бы более активного межсезонья, но мой приоритет – соревновательный уровень на площадке»
49 минут назад
Демаркус Казинс: «Уорриорз» все еще способны взять титул в ближайшие пару лет»
158 минут назад
Сасу Салин: «Войти в историю, в первый раз попав в 1/2, потрясающе. Очень хорошо понимаем суть нашей команды»
сегодня, 06:59
Майкл Портер о смерти Чарли Кирка: «Его убили за то, что он высказывал мнение и давал другим возможность высказать свое»
5сегодня, 06:55
Маодо Ло: «Лука Дончич просто настолько хорош. Он всегда наберет свои очки»
сегодня, 06:53
Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
7сегодня, 06:38
Трэйси Макгрэйди: «На звездном уикенде будет турнир один на один»
1сегодня, 06:26
Стефен Карри о современной НБА: «Лига переживает самую талантливую и мастеровитую эпоху за всю свою историю»
1сегодня, 06:25
Ко всем новостям
Последние новости
20-летний испанский центровой Адай Мара сменил команду NCAA на Мичиган
14 минут назад
Кормак Райан стал 21-м игроком «Милуоки» в тренировочном лагере
23 минуты назадФото
Словения заняла 7-е итоговое место на Евробаскете-2025
1сегодня, 06:42
Арбитраж присудил бывшему агенту Деррика Джонса полные комиссионные за переход игрока в «Клипперс» (1,2 млн)
сегодня, 05:13
«Сакраменто» отчислил защитника Теренса Дэвиса
1сегодня, 04:59
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
сегодня, 04:46
«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом
сегодня, 04:38
«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
вчера, 20:24
Миикка Мууринен собирается продолжить карьеру в NCAA
2вчера, 17:54
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
вчера, 16:07