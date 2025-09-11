Вембаньяма мощно поставил сверху через болельщика во время игры 1 на 1
Виктор Вембаньяма показал класс во время игры с любителем 1 на 1.
Лидер «Сан-Антонио» сперва заблокировал, а затем мощно поставил сверху через болельщика. Дуэль происходила в рамках открытой тренировки с участием баскетболистов техасской команды.
Француз ранее вернулся в строй после обнаружения тромба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Сан-Антонио»
