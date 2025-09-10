  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Мальцев о «Движении вверх»: «Очень хотел бы, чтобы фильм переозвучили. Дети думают, что Олимпиаду выиграл Гаранжин»
8

Андрей Мальцев о «Движении вверх»: «Очень хотел бы, чтобы фильм переозвучили. Дети думают, что Олимпиаду выиграл Гаранжин»

Фильм «Движение вверх» породил историческую путаницу у молодого поколения.

«Молодые игроки выросли на фильме «Движение вверх», и когда я спрашиваю их, кто привел сборную СССР к победе на мюнхенской Олимпиаде, они отвечают: «Гаранжин».

Новое поколение в силу ряда объективных причин стало меньше читать. Гаджеты способствуют более простому получению всей необходимой информации.

Это вполне нормально, однако приводит к тому, что даже люди, которые интересуются баскетболом (и играют в него профессионально), знают только двух советских тренеров: Гомельского и «Гаранжина».

Я бы очень хотел, чтобы фильм переозвучили. Не думаю, что это такая большая проблема в современных реалиях.

Помню, когда первый раз смотрел этот фильм на премьере в Москве, меня захватили чувства. Великолепные артисты, очень красиво снят сам баскетбол, прекрасный сценарий. Но хочу, чтобы дети, которые влюбляются в наш вид спорта через эту картину, знали Кондрашина, а не Гаранжина», – заявил Андрей Мальцев.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДвижение вверх (фильм, 2017)
logoВладимир Кондрашин
logoАндрей Мальцев
logoСборная СССР
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Фильм «Движение вверх» идеально описывает мою карьеру. Занимаюсь детско-юношеским хоккеем, планируем организацию матча с детишками из Канады, США»
9721 июня, 09:42
«Химки» расстались с Андреем Мальцевым. Новый тренер – 33-летний Глеб Плотников
28 июня, 06:36Трибуна
«Химки» расстанутся с Андреем Мальцевым
30 мая, 12:22
Главные новости
Ласси Туови – о выходе Финляндии в 1/2 финала Евробаскета: «Я очень горд – игроки заслужили право наслаждаться этим великим успехом»
24 минуты назад
НБА введет новое правило с сезона 2025/26: неудачные дальние броски под сирену больше не считаются промахом игрока
12сегодня, 16:38
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Атланту»
сегодня, 16:14
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Грузия уступила Финляндии, Германия сыграет со Словенией
94сегодня, 16:01
Джейлен Браун о возможном переходе в «Атланту»: «Никогда не знаешь... Моя бабушка была бы не против»
1сегодня, 15:40
Трей Лайлс официально перешел в мадридский «Реал»
1сегодня, 15:00Фото
Обозреватель Стефан Бонди: «Агент Бена Симмонса прекратил сотрудничество из-за отказа игрока от контракта с «Никс»
3сегодня, 14:27
«Бавария» сообщила о подписании Стефана Йовича
сегодня, 14:04
Кэм Реддиш близок к переходу в литовский «Шяуляй»
3сегодня, 13:21
Сербский менеджер в НБА до вылета Сербии: «Йокич не в форме и не показывает свой уровень баскетбола»
20сегодня, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Миикка Мууринен решил перейти в NCAA, минуя европейский баскетбол
10 минут назад
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
сегодня, 16:07
Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
5сегодня, 15:22Фото
Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
3сегодня, 14:39
Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»
сегодня, 13:32
Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»
сегодня, 11:38
Форвард Дэрион Эткинс присоединился к «Маккаби Ирони Рамат-Ган»
сегодня, 10:59Фото
Георгий Жбанов набрал 25 очков и помог «Зениту» в 5-й раз подряд победить в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 10:45
Акилле Полонара: «Хочу проснуться, не думая о лечении и трансплантации. Мечтаю о повседневности»
2сегодня, 09:59
Виктор Вембаньяма предпочел Кобе Брайанта Тиму Данкану, но тут же отказался от своего мнения
4сегодня, 08:05