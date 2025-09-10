Андрей Мальцев о «Движении вверх»: «Очень хотел бы, чтобы фильм переозвучили. Дети думают, что Олимпиаду выиграл Гаранжин»

Фильм «Движение вверх» породил историческую путаницу у молодого поколения.

«Молодые игроки выросли на фильме «Движение вверх », и когда я спрашиваю их, кто привел сборную СССР к победе на мюнхенской Олимпиаде, они отвечают: «Гаранжин».

Новое поколение в силу ряда объективных причин стало меньше читать. Гаджеты способствуют более простому получению всей необходимой информации.

Это вполне нормально, однако приводит к тому, что даже люди, которые интересуются баскетболом (и играют в него профессионально), знают только двух советских тренеров: Гомельского и «Гаранжина».

Я бы очень хотел, чтобы фильм переозвучили. Не думаю, что это такая большая проблема в современных реалиях.

Помню, когда первый раз смотрел этот фильм на премьере в Москве, меня захватили чувства. Великолепные артисты, очень красиво снят сам баскетбол, прекрасный сценарий. Но хочу, чтобы дети, которые влюбляются в наш вид спорта через эту картину, знали Кондрашина , а не Гаранжина», – заявил Андрей Мальцев.