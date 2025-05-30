«Химки» расстанутся с Андреем Мальцевым

Главный тренер покинет подмосковный клуб.

Мальцев возглавил «Химки » в начале 2021 года. Летом того года клуб перешел из Единой лиги ВТБ в Суперлигу и с тех пор выступал в ней и Кубке России.

Андрей Мальцев дважды выводил «Химки» в «Финал четырех» Кубка, под его руководством подмосковный клуб два раза занимал 3-е место в Суперлиге и один раз – 2-е.

Как сообщает «Перехват», Мальцев не единожды получал предложения о работе в тренерских штабах клубов Единой лиги, но каждый раз это происходило уже после того, как специалист договаривался с «Химками» о продолжении сотрудничества.