«Химки» расстанутся с Андреем Мальцевым
Главный тренер покинет подмосковный клуб.
Мальцев возглавил «Химки» в начале 2021 года. Летом того года клуб перешел из Единой лиги ВТБ в Суперлигу и с тех пор выступал в ней и Кубке России.
Андрей Мальцев дважды выводил «Химки» в «Финал четырех» Кубка, под его руководством подмосковный клуб два раза занимал 3-е место в Суперлиге и один раз – 2-е.
Как сообщает «Перехват», Мальцев не единожды получал предложения о работе в тренерских штабах клубов Единой лиги, но каждый раз это происходило уже после того, как специалист договаривался с «Химками» о продолжении сотрудничества.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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