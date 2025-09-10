Фото
Трей Лайлс официально перешел в мадридский «Реал»

Канадский форвард подписал однолетний контракт с грандом европейского баскетбола.

По информации Encestando, Лайлс заключил годичное соглашение на общую сумму 3,2 млн долларов до вычета налогов.

Канадец приходит в европейский баскетбол с богатым опытом выступлений в НБА. Воспитанник университета Кентукки был выбран под 12-м номером на драфте НБА-2015 и принял участие в 662 играх.

В сезоне-2024/25 Лайлс выступал за «Кингз» и сыграл 69 матчей, в которых в среднем набирал 6,5 очка, делал 4,6 подбора и отдавал 1,2 передачи за игру.

Источник: официальный сайт мадридского «Реала»
