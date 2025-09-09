Римас Куртинайтис извинился за свое поведение перед греческими журналистами

Главный тренер сборной Литвы признал свой поступок неподобающим.

Вчера Римас Куртинайтис дважды отказался общаться с представителями греческой прессы и отвечал на вопросы только литовских СМИ.

Сегодня Куртинайтис извинился перед журналистами и пожал им руки.

Матч 1/4 финала Евробаскета между Литвой и Грецией состоится 9 сентября в 21.00 по московскому времени.