Александар Джикич о победе над сборной Франциии: «Мы доказали, что оказались здесь не случайно»
Главный тренер сборной Грузии прокомментировал историческую победу над Францией.
«Прежде всего, хочу выразить уважение сборной Франции. Сейчас я просматриваю состав команды, которую мы обыграли… Это отличный коллектив.
Мы с самого начала были готовы к такому типу игры и в итоге смогли одержать победу. Поздравляю всех игроков, персонал, врачей и всех людей, которые приехали из Грузии, чтобы поддержать нас.
Мы все еще здесь, несмотря на то, что некоторые говорили, будто мы здесь случайно. Но ничего, все в порядке, – заявил Александар Джикич.
Сборная Грузии обыграла Францию со счетом 80:70 и вышла в 1/4 финала Евробаскета, где сыграет против Финляндии.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости