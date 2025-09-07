Александар Джикич о победе над сборной Франциии: «Мы доказали, что оказались здесь не случайно»

Главный тренер сборной Грузии прокомментировал историческую победу над Францией.

«Прежде всего, хочу выразить уважение сборной Франции. Сейчас я просматриваю состав команды, которую мы обыграли… Это отличный коллектив.

Мы с самого начала были готовы к такому типу игры и в итоге смогли одержать победу. Поздравляю всех игроков, персонал, врачей и всех людей, которые приехали из Грузии, чтобы поддержать нас.

Мы все еще здесь, несмотря на то, что некоторые говорили, будто мы здесь случайно. Но ничего, все в порядке, – заявил Александар Джикич.

Сборная Грузии обыграла Францию со счетом 80:70 и вышла в 1/4 финала Евробаскета , где сыграет против Финляндии.