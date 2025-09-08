0

Вассилис Спанулис: «Наша команда бросает не просто хорошо, а отлично»

Тренер Греции оценил матч против Израиля и отметил сильные стороны команды.

«Мы контролировали игру с самого начала. Были моменты, когда мы теряли концентрацию, особенно в защите, но в целом мы контролировали подборы и ход матча. Мы одержали эту важную победу, которая выводит нас в четвертьфинал. Я поздравляю своих игроков, отмечая их менталитет и концентрацию. Несмотря на ужасный день с точки зрения реализации бросков, мы нашли способ победить.

Важно побеждать, даже когда броски не идут. Это нормально – такое случается даже с лучшими коллективами. Наша команда бросает не просто хорошо, а отлично. Такое бывает. Мы нашли способ, и это доказывает, что у нас есть характер.

Израиль решил защищаться персонально, что объясняет, почему у Янниса было не так много результативных передач, как в матче против Испании или других играх. Мы использовали то, что нам давали. Если бы они играли через ловушки, то у нас есть снайперы; когда они играют один в один, мы играем индивидуально. Так мы и строили эту команду. С другой стороны, я ожидаю, что против Янниса будут больше сдваиваться или страиваться. Я ожидаю, что к нему будут относиться с уважением, как и ко всем великим игрокам, таким как Яннис», – сказал Спанулис.

Греция обыграла Израиль (84:79), реализовав 49,3% бросков с игры (у соперника – 44,1%).

9 сентября греки встретятся со сборной Литвы в матче 1/4 финала.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Sphere
