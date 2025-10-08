  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Журналист The Athletic Дэна Уойки: «Далтона Кнехта уже считают «негативным активом». «Лейкерс» придется доплатить, чтобы обменять его»
1

Журналист The Athletic Дэна Уойки: «Далтона Кнехта уже считают «негативным активом». «Лейкерс» придется доплатить, чтобы обменять его»

Далтон Кнехт теряет рыночную привлекательность, на фоне плохой предсезонки.

«Лейкерс» не обменяли Кнехта этим летом, поскольку потенциальная выгода от сделки не стоила отказа от его потенциала. Но после неудачного предсезонного матча, где он забил лишь 1 из 12 бросков, скауты покидали Палм-Дезерт настроенные как никогда скептически.

Один из них даже назвал Кнехта «негативным активом», что означает: «Лейкерс» нужно будет добавлять активы, чтобы заинтересовать другую команду в сделке», – отметил журналист The Athletic Дэн Уойки.

В прошлом сезоне Далтон Кнехт провел 78 матчей в составе «озерников», набирая в среднем 9,1 очка, 2,8 подбора и 0,8 передачи за 19 минут на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoДалтон Кнехт
logoЛейкерс
logoНБА
