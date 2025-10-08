Журналист The Athletic Дэна Уойки: «Далтона Кнехта уже считают «негативным активом». «Лейкерс» придется доплатить, чтобы обменять его»

Далтон Кнехт теряет рыночную привлекательность, на фоне плохой предсезонки.

«Лейкерс » не обменяли Кнехта этим летом, поскольку потенциальная выгода от сделки не стоила отказа от его потенциала. Но после неудачного предсезонного матча, где он забил лишь 1 из 12 бросков, скауты покидали Палм-Дезерт настроенные как никогда скептически.

Один из них даже назвал Кнехта «негативным активом», что означает: «Лейкерс » нужно будет добавлять активы, чтобы заинтересовать другую команду в сделке», – отметил журналист The Athletic Дэн Уойки.

В прошлом сезоне Далтон Кнехт провел 78 матчей в составе «озерников», набирая в среднем 9,1 очка, 2,8 подбора и 0,8 передачи за 19 минут на паркете.